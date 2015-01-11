Два артиллерийских снаряда всполошили жителей Кыштыма

В Кыштыме обнаружили два артиллерийских снаряда – на помощь пришли бойцы местного спасотряда.
Боеприпасы были обнаружены в воскресенье, 22 апреля, во время проведения земляных работ в одном из зданий по улице Карла Либкнехта, неподалеку от торгового центра «Фаэтон».
Прибыв на место, областные спасатели обеспечили оцепление зоны раскопок.
Выяснилось, что находка не представляла опасности для населения: это оказались пустые болванки.
https://dostup1.ru/accident/Dva-artilleriyskih-snaryada-vspoloshili-zhiteley-Kyshtyma_105966.html
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