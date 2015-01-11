Сотрудники озерской полиции проводят операцию «Нет наркотикам»

С 17 по 27 апреля 2018 года сотрудники полиции с представителями органов системы профилактики проводят межведомственную оперативно-профилактическую операцию по предупреждению распространения наркомании среди несовершеннолетних.

В период проведения операции организованы рейдовые мероприятия по проверке мест массового скопления несовершеннолетних, развлекательных и досуговых учреждений, а также запланировано проведение просветительских мероприятий направленных на профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни и формирование стойкого отрицательного отношения к потреблению наркотиков среди несовершеннолетних.

В рамках проведения операции организован муниципальный конкурс детского рисунка по профилактике наркомании в общеобразовательных организациях Озерского городского округа.