Предприниматели приглашаются на встречу!

Приглашаем предпринимателей принять участие в обсуждении вопросов развития в кооперации с предприятиями ГК «Росатом» и привлечения мер господдержки.

В рамках реализации проекта «Ассамблея предпринимателей атомградов» 25.04.2018 г., в 14:30 в малом зале Дворца творчества и молодежи (по адресу: г. Озерск, ул. Иртяшская, 1) состоится собрание предпринимателей и организаций инфраструктуры развития предпринимательской деятельности.

На собрании будет обсуждаться вопросы по выявлению проектов развития местного бизнеса, драйвером которых может являться кооперация с предприятиями Госкорпорации «Росатом», и привлечения мер государственной поддержки.

По результатам встречи будет определена единая, постоянно действующая площадка для обсуждения и выработки рекомендаций по условиям ведения предпринимательской деятельности.

В работе собрания примут участие глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков и руководители профильных подразделений администрации округа.

Собрание пройдет при участии руководителя рабочей группы по развитию территорий Фонда социально-экономического развития атомградов Ю.Б. Тебина (Госкорпорация «Росатом»).

Информация предоставлена Управлением экономики.