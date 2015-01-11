Гости заповедника «Аркаим» увидят рыцарские бои и угостятся медовыми яблоками

Заповедник «Аркаим» готов к старту летнего сезона – гостей музея под открытым небом будут принимать новое здание администрации, комфортабельная гостиница, вагончики и летние домики разной вместительности, а также экскурсионная программа.

В этом сезоне в заповеднике планируется открытие давно задуманного музейного проекта «Сад камней» – геологической экспозиции на открытом воздухе. «В музее заповедника пройдут новые интересные выставки, обновлена и основная экспозиция музея: в ней теперь можно увидеть уникальную реконструкцию аркаимской колесницы в натуральную величину, выполненную полностью по древним технологиям без единого гвоздя», – говорится в анонсе.

Летний сезон 2018 года на Аркаиме обещает быть богатым и на различные мероприятия. 19 мая состоится Всемирный День музеев. Каждый посетитель бесплатно сможет принять участие в познавательном квесте «Дорогами прошлого» и получить ценный приз, побывать на яркой театрализованной экскурсии, увидеть уникальное песочное шоу и посетить концерт фолк-музыки.

В июньские выходные на Аркаиме развернется уникальный фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Увидеть своими глазами рыцарские бои, научиться стрелять из луков, делать каменные орудия труда, сфотографироваться в костюмах жителей Аркаима, одним словом, погрузиться в историю Степи, ощутить дыхание древности, смогут гости заповедника 11 июня. Ярмарка исторических товаров, этническая музыка и файер-шоу сделают этот фестиваль поистине незабываемым.

Традиционный 13-й фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «На Ивана, на Купала. Молодецкие забавы» начнется 7 июля. В программе – народные гуляния, игры и конкурсы с ценными призами, мастер-классы, квест, фолк-дискотека ивыступления народных коллективов. Победитель конкурса «Широкий перепляс» в этом году получит планшет.

В августе впервые состоится фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Августовские Спасы». Фестиваль объединит яблочный, медовый и хлебный спасы. На территории туристического лагеря развернется праздничная ярмарка с дегустацией традиционных блюд, пройдет гастрономический конкурс «Традиция» на лучшее блюдо с использованием яблок, меда и хлеба, в котором смогут принять участие все желающие. На главной сцене пройдет кулинарный поединок, гости поучаствуют в квесте «Молодильные яблоки», фолк дискотеке, а также народных играх и забавах, хороводах, конкурсе частушек. Дата проведения – 18 августа.

https://dostup1.ru/society/Gosti-zapovednika-Arkaim-uvidyat-rytsarskie-boi-i-ugostyatsya-medovymi-yablokami_105973.html