В 9 школах Челябинской области учебный процесс приостановлен из-за ОРВИ

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ по состоянию на 23 апреля, приостановлен учебный процесс в 19 классах девяти школ области

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Челябинской области cтабилизировалась на высоком уровне с тенденцией к снижению. С 16 по 22 апреля зарегистрировано 28 417 случаев ОРВИ и гриппа, показатель составил 86 на 10 тыс. населения, что ниже уровня прошлой недели на 5,3%. Рост заболеваемости сохраняется среди школьников 7−14 лет на 2%, среди взрослых и детей 3−6 лет отмечено снижение на 14,3% и 8,4% соответственно.

Максимальный рост заболеваемости зафиксирован в Верхнеуральском, Карталинском и Нагайбакском районах. Наибольший уровень заболеваемости отмечен в Миассе, Копейске, Южноуральске и Катав-Ивановске. В Челябинске отмечено снижение заболеваемости на 7%, зарегистрировано 11 859 случаев ОРВИ, показатель составил 98,9 на 10 тыс. населения.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ имеет смешанную этиологию с высоким уровнем циркуляции вирусов гриппа А H1N1/pdm2009, А H3N2 и В, а также парагриппа, респираторно-синцитиальной и аденовирусной инфекции.

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