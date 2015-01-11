Более 20 жителей загоревшегося дома эвакуированы в Кыштыме, 2 ребенка – в реанимации

В Кыштыме устанавливаются причина и обстоятельства пожара в квартире пятиэтажки на улице Челюскинцев – для спасения жильцов дома от отравления потребовалась эвакуация, два ребенка госпитализированы.

Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже поступило на пульт диспетчера пожарной охраны около половины седьмого вечера понедельника, 23 апреля. По предварительной информации, в момент пожара в квартире были дети – братья 3 и 5 лет оставались дома одни.

«Когда начался пожар, детей фактически из огня вывели соседи. Силами прибывших на место отделений ПЧ-117 и ПСЧ-38 пожар был ликвидирован. Из горящего здания с помощью пожарной лестницы было спасено 24 человека, в том числе пятеро детей в возрасте от года до 10 лет, – сообщил kyshtym24.ru начальник 38 пожарно-спасательной части Андрей Раскостов

Мальчики из загоревшейся квартиры были госпитализированы.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с электроприборами.

https://dostup1.ru/accident/Bolee-20-zhiteley-zagorevshegosya-doma-evakuirovany-v-Kyshtyme-2-rebenka--v-reanimatsii_105984.html