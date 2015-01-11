«Трактор» призвал челябинцев поддержать сборную России в матче с США

ХК «Трактор» призвал болельщиков активнее поддерживать юниорскую сборную России в предстоящем четвертьфинальном матче с командой США.
«Мы призываем каждого пришедшего на арену болельщика использовать российскую символику, поддержать нашу команду. Полные трибуны очень помогли «Трактору» в этом сезоне, должны помочь и нашей юниорской сборной», - говорится в сообщении.
Матч в рамках юниорского Чемпионата мира по хоккею состоится 26 апреля. В этот же день четвертьфинальные матчи сыграют пары Финляндия-Беларусь, Швеция-Словакия и Канада-Чехия.
Напомним, на пути к четвертьфиналу сборная России одержала победы над соперниками из Франции, Чехии и Словакии, уступив только сборной Финляндии.
http://www.chel.aif.ru/sport/hockey/traktor_prizval_chelyabincev_podderzhat_sbornuyu_rossii_v_matche_s_ssha
Ключевые теги: Хоккей, ЧМ, юниоры, Челябинск, поддержка.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать