Вниманию жителей округа! Ухудшение погодных условий!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

С 20.00 26 апреля до 20.00 27 апреля на территории Челябинской области ночью осадки, местами умеренные, на юге до сильных, днем дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный 7-12 м/с, отдельные порывы 18-23 м/с (очень крепкий ветер-шторм, 8-10 баллов по шкале Бофорта).

При необходимости проведения спасательных мероприятий звоните 112 (с сотового телефона).