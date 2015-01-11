Семейный автомобильчик 2018

21 апреля 2018 года на территории Озёрского технического колледжа состоялось традиционное семейное соревнование по правилам дорожного движения «Семейный автомобильчик», организованное Дворцом творчества детей и молодежи и озерской Госавтоинспекцией.

Восемь дружных семейных экипажей, состоящих из пап, мам и детей, не испугавшись нешуточного состязания, прибыли на старт в полной "боевой готовности". Приветствовал команды заместитель Главы Озерского городского округа Иван Сбитнев и старший инспектор Управления образования Константин Агапов.

Первый конкурс - это представление своего семейного автомобильчика. Творческие номера семей, оригинальные рекламы автомобилей и весёлые стихи порадовали всех зрителей и болельщиков. Гости и жюри смогли по достоинству оценить семейный транспорт каждой команды.

Получив маршрутные листы, команды отправились соревноваться. На каждый этап семья прибывала полным составом. Мамы продемонстрировали умение оказывать первую медицинскую помощь, дети показали свои знания правил дорожного движения для пешеходов, пассажиров и велосипедистов, ответив на вопросы теста. А папы, передвигаясь на семейном автомобиле по автодрому, преодолели все препятствия и показали мастерство вождения транспортным средством.

Пока жюри подводило итоги конкурса, все семейные команды участвовали в конкурсах совместно с ребятами творческого объединения «Карусель».

Каждый конкурс оценивало жюри: инспектор по исполнению административного законодательства Гордеева Е.А., старший госинспектор Масленников А.В. , руководитель городского отряда ЮИДД Колосов Д.Ю., медицинский работник Белянина Е.Ю., инструктор по вождению - Байгужин Р., руководитель автошколы Воронищев С.И. и преподаватель специальных дисциплин Акулова Е.Г.

По результатам соревнования были объявлены команды – победители:

I место–семья Гориных, МБОУ СОШ № 33;

II место – семья Устиновых, МБОУ СОШ № 32;

III место – семья Ващенко, МБОУ СОШ № 24.

Жюри конкурса отметило отличную подготовку команд - участников: семьи Хацкевич (МБОУ СКОШ 36), семьи Путиковых (МБОУ «Школа 29»), семьи Христенко (МБОУ ООШ 34), семьи Бакеевых (МБОУ СОШ № 27), семьи Соколовых (МБОУ СКОШ № 24).

Сладкие призы победителям и участникам конкурса были предоставлены Комбинатом школьного питания, сертификаты на приобретение пиццы подарила пиццерия «Перчик», а подарки для юных участников конкурса предоставлены отделом «Вырастайка», магазин «Наш мир».

Соревнование состоялось. На следующий год мы ждём новые команды дружных и творческих семей, которым небезразлична безопасность дорожного движения и дорожная безопасность детей.

Отдел ГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск