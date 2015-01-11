Университет третьего возраста. Выпускной

Апрель и Май - не только последние месяцы весны, но последние месяцы учебного года.

27 апреля в ДК "Строитель" прошел первый Выпускной бал в этом году. Выпускались студенты и студентки Университета третьего возраста.

Это уникальное учебное заведение уже год работает на базе "Строителя" и даёт возможность пожилым людям получать новые знание, реализовывать свои давние мечты, общаться, вдохновляться и просто получать удовольствие от своего возраста...