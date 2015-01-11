Долгожданный Первомай! Отдыхать и развлекаться успевай!

С 1 мая, озерчане! Что в вашей программе выходного дня? Эстафета? Шашлыки? Поездка за город? Афиша поможет выбрать направление, если вы не знаете, чем занять себя в праздничные дни!
Озёрск
1 мая, 13-00
Старт с площади Ленина: 62-я традиционная легкоатлетическая эстафета.
2 мая, 12-00
ДК «Маяк»: театрализованная программа «Пусть всегда будет солнце», посвященная Дню Победы.
В программе примут участие детские творческие коллективы: коллектив ведущих «Классики», театральная студия «Юность», ансамбль танца «Каблучок», ансамбль песни «Аюшка», хореографические студии «Шанс» и «Вдохновение», хор «Гармония» и другие.
Кыштым
1 мая, 11-00
Городская площадь: традиционная городская легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кыштымский рабочий»
Челябинск
1 мая с 12-00
Clever Sport: 2 МАСТЕР-КЛАССА нашей талантливой Насти Волковой!
Участница шоу Танцы на ТНТ 3 сезон!
CONTEMPORARY и АВТОРСКОЕ ХОРЕО.
2 мая, 11-00
Площадь Революции: Сразу несколько спортивных состязаний пройдет 2 мая в центре Челябинска. Утром начнется беговой марафон. Затем пройдут велогонка и гонка на лыжероллерах. В турнирах планируют принять участие до тысячи спортсменов.
Все выходные:
Государственный исторический музей Южного Урала: Выставка «Холокост». В формировании выставки использовались фотодокументы музеев Холокоста в Нью-Йорке и Иерусалиме, благотворительного фонда Пола Гетти, информагентства «Ассошиэйтед Пресс», музеев, созданных на месте концлагерей Аушвиц-Биркенау, Треблинка, Майданек, других мемориальных комплексов Второй мировой войны.
Дом-Аквариум, Парк Тищенко: уникальный Дом Аквариум приглашает окунуться в подводный мир и посмотреть 3 выставки: основной зал, который насчитывает более 80 пресноводных рыб,морскую выставку, террариум, также оценить коллекцию паукообразных,среди них есть и достаточно редкие, обитающие в разных уголках планеты.
Екатеринбург
1 мая с 12-00
Парк им. В.В. Маяковского: праздничная программа «Мир, труд, май».
Развлекательная программа для всей семьи.
Праздничный концерт.
Работа тематических и интерактивных зон.
1 мая
Маршрут: Октябрьская площадь (Театр драмы) – набережная Рабочей Молодежи – Плотинка – Исторический сквер – улица Малышева – улица Вайнера, 11. В Екатеринбурге 1 мая пройдёт шуточная «монстрация». Участники выйдут на улицы с необычными плакатами. В 2018 году власти не одобрили идею организовать «Монстрацию»в центре города, и разрешили провести её только на Вторчермете. Монстрация – массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами, которые участники используют как средство коммуникации со зрителями, друг с другом, как средство самовыражения, как художественную технику, при помощи которой они осмысляют окружающую действительность. В Екатеринбурге проходит с 2013 года.
1 мая, 19-00
Ельцин центр: звезда мюзиклов Валерия Ланская и «голос» 70 фильмов («Обыкновенное чудо», «Чародеи») Леонид Серебренников исполнят романсы, песни из фильмов, фрагменты мюзиклов.
1 и 2 мая
КОСК «Россия»: Международная выставка кошек
В программе выставки:
• Специальные породные ринги и шоу
• Продажа породистых котят, щенков
• Продажа зоотоваров и консультации специалистов
• Кошки в «добрые руки» из Фонда Помощи Животным
Александра Лебедева