9 мая на Южный Урал обрушатся снегопад и порывистый ветер

Снегопад и порывистый ветер придет в отдельные районы Челябинской области уже 7 мая. Об этом сообщает прогноз погоды от сайта Гисметео.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды непраздничная погода предвидится в День Победы и в самом Челябинске. По данным на 30 апреля, 9 мая в Челябинске днем температура воздух а не поднимется выше минус одного градуса. Тогда как 3 мая в столице Южного Урала воздух прогреется до + 14. Вечером шестого мая ожидаются дожди, которые перейдут в снегопад , понижение температуры и усиление ветра.

Напомним, похожая ненастная погода уже испортила челябинцам празднование 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы укрыть ветеранов и гостей от дождя и снега на параде раздавали дождевики и плащи, а салют был перенесен на празднование дня города в сентябре. Тогда в 2015-м майскому снегу радовались разве что спортсмены из южных стран, что прибыли в Челябинск для участия в чемпионате по тхэквондо.

http://www.chel.aif.ru/society/9_maya_na_yuzhnyy_ural_obrushitsya_snegopad_i_poryvistyy_veter