Спокойная, улыбчивая: жители Озерска рассказали о погибшей девушке, выпавшей из окна

Трагедия произошла 29 апреля ночью на улице Семенова, 8. Из окна подъезда восьмого этажа выпала молодая девушка.

Как сообщают жильцы дома, они услышали глухой удар при падении. Прибывшие врачи «скорой» констатировали смерть девушки. Полицейские провели поквартирный опрос свидетелей, в УМВД Озерска сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства. Погибшей было 22 года. Она работала диспетчером в озерском такси. По словам сослуживцев, Маргарита была спокойной, улыбчивой, с ней было легко работать и дружить. У нее остались мама и сестра.

http://chel.mk.ru/incident/2018/04/30/spokoynaya-ulybchivaya-zhiteli-ozerska-rasskazali-o-pogibshey-devushke-vypavshey-iz-okna.html