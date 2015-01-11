5 мая в Театре драмы и комедии «Наш дом» вас ждёт ожидает что-то невообразимое, по-настоящему волшебное, потрясающее разум!

На этой неделе, 5 мая, в Театре драмы и комедии "Наш дом" состоится 5-й, юбилейный фестиваль "Театр чистых эмоций", на этот раз посвящённый сказке "Питер Пэн".

По словам организатора шоу, руководителя арт-школы "S`танция 74" Светланы Худяковой, всех пришедших ожидает что-то невообразимое, по-настоящему волшебное, потрясающее разум! В действе будет задействовано около 80 человек, в том числе и иногородние артисты. Причем Светлана и её помощники постарались избежать использования реквизита из костюмерного цеха театра, все наряды были сшиты на заказ индивидуально для каждого участника.

План мероприятия:

В 18.10 стартует увлекательный квест для детей с персонажами сказки "Питер Пэн"! Чтобы попасть на него, необходимо появиться вовремя в фойе театра "Наш Дом" на общий сбор.

В 18.15 также, в фойе, начнётся вступительная программа с участием приглашенных коллективов, веселыми розыгрышами подарков и забавным перфомансом! Погрузиться в шоу и стать частичкой страны Неверлэнд может любой!

Далее все зрители смогут пройти в большой зал и наконец-то узнать, зачем Капитан Джеймс Крюк ищет Венди Дарлинг, почему озорной Питер Пэн не хочет взрослеть, и как можно научиться летать!

Время антракта между двумя действиями будет заполнено развлекательными программами для детей и взрослых! А на фото-зоне всех желающих будут ожидать персонажи любимой сказки. Сфотографироваться на память в их компании - настоящий подарок для всех гостей фестиваля.

Далее зрители могут вернуться в большой зал и узнать, чем же закончится история Питера Пэна и его друзей.

После основного действия на дополнительных площадках пройдут выступления вокальных и танцевальных коллективов, а также розыгрыши подарков.

Билеты можно приобрести в кассе театра "Наш Дом" и у администратора арт-школы "Станция 74". Подробности: https://vk.com/event163949986

Александра Лебедева