Учения по тушению лесных пожаров прошли в Снежинске

Учения по тушению условного лесного пожара состоялись в районе промышленной площадки «Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. академика Е. И. Забабахина» в Снежинске.
Основной целью учений стала отработка взаимодействия сил и средств стратегически важного объекта с гарнизоном пожарной охраны, лесничеством, городской администрацией, местной войсковой частью 3468. Отрабатывался полный цикл оповещения населения и первоочередных действий при возникновении лесного пожара.
В учениях приняли участие 128 человек личного состава, было задействованы 19 единиц техники.
Отметим, что условный пожар был успешно локализован и ликвидирован.
http://www.chel.aif.ru/society/ucheniya_po_tusheniyu_lesnyh_pozharov_proshli_v_snezhinske
Ключевые теги: Снежинск, противопожарные учения, промплощадка.
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