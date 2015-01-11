В Челябинске планируют открыть консульство Турции

Южный Урал поборется за право размещения в Челябинске консульства Турции. Конкурировать нам придется с Екатеринбургом, ранее также высказавшим потребность в открытии консульства.

Эта идея принадлежит мэру уральской «столицы» Евгению Ройзману. Появление дипломатической миссии в городе поможет не только упростить визовые вопросы, но и даст импульс для экономических связей региона и заграничных бизнесменов.

Сейчас, по данным того-же издания, уже подбирают возможные площадки для строительства консульства. В частности, рассматривается территория набережной Миасса в центре города, недалеко от будущего конгресс-холла. Ранее турки уже высказывали интерес к инвестициям в Челябинске. Планировалось вложить деньги в объекты предстоящих саммитов ШОС и БРИКС. Также была озвучена идея строительства сети отелей на турецкие деньги.

https://lentachel.ru/news/2018/05/03/v-chelyabinske-otkroyut-konsulstvo-turtsii.html