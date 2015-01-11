Снежинские ядерщики получили атомный «Оскар»

Сотрудники РФЯЦ – ВНИИТФ (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) стали победителями конкурса «Человек года» в рамках специальной номинации «Команда года» в составе команды директора Белоярской АЭС Ивана Сидорова.

В списках победителей – ведущий инженер-конструктор Ольга Анфалова, начальник группы Александр Свидлов и начальник лаборатории Ренат Сулейманов. Эти люди участвовали в разработке транспортных упаковочных коплектов (ТУКов) для безопасного вывоза отработавшего ядерного топлива Белоярской АЭС.

Работа над созданием таких комплектов началась с конца 1990-х годов. «Задача была поставлена самой жизнью: реакторы АМБ-100 и АМБ-200 на Белоярской станции были остановлены, и сложилась такая ситуация, когда бассейны выдержки заполнены до отказа, и необходимо их разгружать, а разгружать некуда и не в чем», – вспоминает начальник отдела ВНИИТФ Василий Краев.

По словам ведущего инженера-конструктора Белоярской АЭС Равила Абитова, после Чернобыльской аварии требования к транспортированию ОЯТ сильно изменились, и от созданных ранее (до этой аварии) ТУКов пришлось отказаться. Для поиска новых решений, обеспечивающих полную безопасность транспортирования, руководство Белоярской станции обратилось к работникам ядерного центра ВНИИТФ и других организаций.

«Проводились десятки совещаний, где обсуждались все возможные варианты обращения с ОЯТ, такие как перевод на "сухое" хранение, разделка в "горячих" камерах на станции, отправка в ТУК на специализированные предприятия России для переработки. В конце концов, пришли к выводу, что создание нового ТУК для транспортирования – это самое правильное решение», – отметил Равил Абитов.

Когда сотрудники ядерного центра взялись за создание ТУКа, работа усложнялась не только необычными габаритами топлива, но и постоянно ужесточяющимися требованиями к транспортированию ОЯТ. «Сейчас идет очередная кардинальная замена всех нормативных документов. Новые требования, как и все предыдущие, в полном объеме учтены в нашем ТУКе», – подчеркнула ведущий инженер-конструктор ВНИИТФ Ольга Анфалова.

Создание ТУКа для транспортирования ОЯТ – это целый комплекс работ, выполненных большим коллективом сотрудников различных подразделений РФЯЦ - ВНИИТФ. В частности, они разрабатывали конструкцию ТУКа, проводили полный комплекс испытаний модели-прототипа, работали над унификацией ТУКа для его использования при транспортировании всей номенклатуры ОЯТ АМБ, проводили расчетное обоснование работоспособности ТУКа в соответствии с требованиями нормативных документов, выполнили полный комплекс научно-исследовательских работ по обоснованию безопасности и надежности транспортирования неосушенного коррозионно-поврежденного ОЯТ. Кроме того, сотрудники ядерного центра участвовали в создании специализированного вагона для перевозки ТУКа, изготовлении партии ТУКов и их монтажа в специализированные вагоны, в проведении полномасштабных испытаний опытного образца ТУКа, создании транспортно-технологической схемы обращения с ОЯТ при его загрузке в ТУК, сертификации конструкции и перевозки упаковки ТУКа с ОЯТ.+

Вывоз отработавшего топлива с Белоярской АЭС – это финальный этап многолетней работы сотрудников целого ряда предприятий:

- Концерн «Росэнергоатом», Москва;

- Белоярская АЭС, Заречный;

- ФГУП «ПО «Маяк», Озерск;

- АО ГНЦ «РФ – ФЭИ», Обнинск;

- АО «ИРМ», Заречный;

- СПб АЭП, С-Петербург;

- ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ», Саров;

- АО «Уралхиммаш», Екатеринбург;

- ЦКБ ТМ, Тверь.

Все они решили очень сложную и важную задачу и на 100% заслужили атомного «Оскара».

https://dostup1.ru/society/Snezhinskie-yaderschiki-poluchili-atomnyy-Oskar_106168.html