На площади Ленина пройдёт репетиция парада

Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта» доводит до сведения жителей города:
в связи проведением репетиции парада на площади им. В.И. Ленина 5 и 7 мая с 10:30 до 13:00 часов будет временно прекращено движение транспорта.
По муниципальным, межмуниципальным и садовым маршрутам автобусные остановки «Трансагенство» и «Площадь Ленина», переносятся на остановку «МИФИ».
Ключевые теги: площадь Ленина, репетиция парада, 9 мая.
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