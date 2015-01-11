На площади Ленина пройдёт репетиция парада

Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта» доводит до сведения жителей города:

в связи проведением репетиции парада на площади им. В.И. Ленина 5 и 7 мая с 10:30 до 13:00 часов будет временно прекращено движение транспорта.

По муниципальным, межмуниципальным и садовым маршрутам автобусные остановки «Трансагенство» и «Площадь Ленина», переносятся на остановку «МИФИ».