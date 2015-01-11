10 мая возобновит свою работу баня на ул. Ермолаева

В конце прошлой недели был завершён ремонт коммунальной бани №1. Качество выполненных работ оценили глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

Перевод бани по ул. Ермолаева с пара на электричество был осуществлён в связи с тем, что транзит пара обходился муниципальному предприятию очень дорого. Как пояснил директор МУП «Лоск» Сергей Малахов, подобная система энергообеспечения могла привести к удорожанию стоимости билетов до 700 рублей за один сеанс, поэтому был проведён экономический анализ, и принято решение заменить оборудование парных на электропечи.

– Наша задача заключалась в том, чтобы не допустить закрытия бани и не повторить печальный опыт, когда город потерял баню, расположенную на пр. Победы, – подчеркнул Евгений Щербков. – Были приложены все силы, чтобы сохранить это муниципальное предприятие для горожан. В городе это был единственный объект, работающий за счёт потребления пара, и его содержание было нерентабельным. В начале года баня была закрыта на ремонт и переведена на электроснабжение. Таким образом удалось сохранить стоимость билетов на уровне 200-230 рублей, в зависимости от времени посещения. В минувшую субботу 5 мая вместе с депутатом Законодательного Собрания Челябинской области, генеральным директором ФГУП «ПО «Маяк» Михаилом Ивановичем Похлебаевым мы оценили проделанную работу. Был проведён пробный запуск нового оборудования, результат работы нас порадовал.

– Была подготовлена проектно-сметная документация, проведены аукционные процедуры, и в январе текущего года заключены два контракта на проведение электромонтажных работ и на подключение горячего водоснабжения, – пояснил директор МУП «Лоск» Сергей Малахов. – Оба договора были подписаны с ФГУП «ПО «Маяк», за счёт чего удалось значительно сэкономить средства муниципального предприятия. В зимних условиях была проделана большая сложная работа. В ходе ремонтных работ система тепло- и горячего водоснабжения бани была подключена к городскому магистральному трубопроводу, проложен новый электрический кабель. Все работы были выполнены в срок с отличным качеством.

Помимо прокладки новой линии электроснабжения были установлены новые приёмные щиты управления, закуплены современные электропечи. Система подачи пара была заменена на теплотрассу, то есть проводились земляные работы, замена труб и подключение к магистральному трубопроводу. Кроме того, силами подрядной организации ООО «Дизайнстрой» совместно с работниками МУП «Лоск» была заменена система теплоснабжения внутри здания, модернизирована система освещения (установлены светодиодные светильники), установлен новый приёмный теплоузел, оборудованный счётчиками потребления тепла и горячей воды, в парных отделениях проведена замена деревянной обшивки стен, восстановлена вентиляция и проведён косметический ремонт.

Сергей Малахов обратил внимание на то, что за прошедшие три с половиной месяца был выполнен большой и очень важный объём работы, но в будущем планируется также провести замену кафельной плитки, установить водонагреватели, которые позволят предприятию продолжить работу на время отключения в городе горячей воды.

Евгений Щербаков отметил, что с 10 мая баня возобновит свою работу, что несомненно порадует её постоянных посетителей.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35803/