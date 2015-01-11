Заходящий на посадку в Челябинске самолет попал в сдвиг ветра

Инцидент произошел 7 мая в челябинском аэропорту Баландино при заходе на посадку лайнера Nordwind Airlines, выполнявшего рейс Анталья - Челябинск.

По словам пассажиров при заходе на посадку самолет резко пошел вверх, после чего "провалился" и, как показалось находившимся на борту, потерял управление.

"В салоне выключился свет, люди кричали и плакали, но стюардессы ничего не могли объяснить. Думала, мы погибнем! Весь этот кошмар продолжался около 15 минут" - приводит портал 74.ru слова одной из пассажирок.

Лайнеру A-321 удалось уйти на второй круг и успешно приземлиться со второго раза. Никто из пассажиров и членов экипажа Аэробуса не пострадал.

В пресс-службе аэропорта отметили, что самолет попал в сдвиг ветра - сильный вертикальный поток воздуха.

Напомним, что сдвиг ветра, причиной которого часто становится микропорыв, является одним из наиболее опасных для самолетов природных явлений. Сильным нисходящим потоком воздуха лайнер может "прибить" к земле, что неоднократно приводило к страшным катастрофам.

Отдельной проблемой является то, что микропорывы кратковременны и могут появляться и исчезать всего за несколько минут. В ряде аэропортов мира после катастрофы в Далласе, США в 1985 году, когда лайнер Delta Airlines из-за сдвига ветра разбился при заходе на посадку, унеся жизни 134 человек, были установлены радары Допплера, способные определять микропорывы в зоне аэропортов.

Последней на данный момент катастрофой на территории России среди причин которой называется сдвиг ветра стало крушение Boeing-737 в Ростове-на-Дону 19 марта 2016 года, когда погибло 62 человека.

https://mediazavod.ru/articles/daily/proisshestviya/zakhodyashchiy-na-posadku-v-chelyabinske-samolet-popal-v-sdvig-vetra/