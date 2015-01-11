Озерск потрясли два убийства подряд

В апреле 2018 года в Озерске произошли сразу два убийства. Об обстоятельствах, установленных в ходе расследования возбужденных уголовных дел, рассказывает капитан юстиции Алексей Неваленный, старший следователь следственного отдела по ЗАТО город Озерск СУ СК РФ по Челябинской области:

- 16 апреля между двумя хорошо знакомыми жителями Озерска, 1987 и 1982 годов рождения, произошел словесный конфликт на бытовой почте. В этот вечер они, как и неоднократно ранее, выпивали на кухне одного из домов по улице Верхней. В ходе вспыхнувшей перепалки гражданин Г. нанес гражданину Н. удар ножом в область поясницы. Пострадавший находился в сознании, был оперативно госпитализирован в больницу ЦМСЧ №71.Там он был опрошен сотрудниками полиции и утверждал, что на нож напоролся сам. Но 24 апреля пострадавший скончался в больнице. В ходе вскрытия тела было установлена насечка на ребре и повреждение внутренних органов, что свидетельствует о том, что удар ножом был нанесен с очень большой силой.

В этот же день материалы проверки из УМВД по ЗАТО г.Озерск поступили в следственный отдел по ЗАТО город Озерск СУ СК РФ по Челябинской области, где оперативно было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Совместной следственной группой, куда вошли представители полиции и следственного отдела, был проведен комплекс оперативных следственных мероприятий. Гражданин Г. был задержан, дал признательные показания. По ходатайству следствия обвиняемый по решению Озерского городского суда заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

- Буквально на следующий день, поздним вечером 25.04 в дежурную часть УМВД поступил звонок, что в одном из домов по улице Космонавтов был обнаружен труп мужчины средних лет с видимыми множественными повреждениями головы. На место происшествия выехала объединенная следственная группа, куда вошли руководители и сотрудники следственного отдела СК РФ, а также сотрудники УМВД по ЗАТО г.Озерск. В ходе кропотливой совместной работы - осмотр и описание места происшествия заняли шесть часов - были получены неопровержимые доказательства причастности друга потерпевшего, гражданина П., к совершению преступления. Как было установлено при проведении первоначальных следственных действий, убийство П. совершил в ходе совместного распития спиртных напитков из ревности. Обвиняемый ударил потерпевшего отверткой в лицо, затем добивал молотком и пытался душить.

Утром 26 апреля было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство», назначен комплекс необходимых экспертиз. В ходе опроса очевидцев установлено, что обвиняемый и потерпевший вели асоциальный образ жизни, не имели постоянной работы и злоупотребляли спиртными напитками. В настоящее время гражданин П. по ходатайству следствия арестован. Расследование уголовного дела продолжается.