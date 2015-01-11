В День Победы в Челябинской области будет тепло

В День Победы, 9 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в большинстве районов пройдут небольшие дожди, местами умеренные.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром 9 мая ожидается плюс 12 градусов, влажность воздуха 78%, ветер юго-западный 3−5 метров в секунду.

В дневные часы по области — плюс 17−22 градуса. В ночные часы — плюс 2−7 градусов. Ветер северо-западный с переходом на южный 3−8 метров в секунду, отдельные порывы 9−14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы — 738 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба.

Небольшие геомагнитные бури. Солнце взойдет в 4 часа 57 минут, заход — в 20 часов 45 минут. Долгота светового дня 15 часов 48 минут. Луна стареющая.

По народному календарю Евсей — Глафира Горошница. На Руси на Глафиру было принято сажать горох и ранний картофель. Горох, помимо прочего, еще и заговаривали — на хороший урожай. Использовали и другие, более прозаические способы ухода за этим бобовым. Именины в этот день: Василий, Глафира, Иван, Николай, Петр, Степан.

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