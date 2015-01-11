Координатор штаба Навального в Челябинске был признан виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ - "повторное нарушение установленного порядка проведения митинга".

Ранее Золотаревский выступил организатором акции 5 мая, на которой в Челябинске полицейские задержали беспрецедентное число участников - 185 человек. При разгоне несанкционированной акции полицией пострадали также несколько журналистов региональных изданий.

"Как только я вышел из квартиры, меня задержали сразу три сотрудника уголовного розыска и повезли в отделение полиции, к коллегам из центра Э", - рассказывал Борис Золотаревский о том, как оказался под стражей.

После того как активиста приговорили к 25 суткам ареста, адвокат Золотаревского пытался обжаловать решение Центрального районного суда. Тем не менее, координатора челябинского штаба Навального оставили под стражей.

Волонтеры штаба отмечают, что Золотаревский жалуется на плохие условия содержания - невыносимую духоту, грязь и психологическое давление со стороны силовиков.

https://mediazavod.ru/articles/daily/politika/koordinatora-chelyabinskogo-shtaba-navalnogo-ostavili-pod-strazhey/