Россияне рассказали о своем отношении к ЧМ-2018

Как показало очередное исследование фонда “Общественное мнение” (ФОМ), подавляющее большинство респондентов (80%) уверены, что Россия успеет полностью подготовить необходимую инфраструктуру и спортивные объекты для проведения нынешним летом в нашей стране чемпионата мира по футболу.

Согласно этому опросу, лишь 7% опрошенных россиян не уверены в том, что российские власти успеют сделать все необходимые приготовления к ЧМ-2018. Еще 13% просто затрудняются ответить на этот вопрос. При этом 67% респондентов полагают, что инфраструктура и спортивные объекты, построенные для чемпионата мира, будут высокого качества и только 16% не уверены в их высоком качестве.

Более того, почти половина (49%) опрошенных уверена, что спортивные объекты, построенные для чемпионата мира по футболу, будут регулярно использоваться и после окончания турнира. 31% – что будут использоваться от случая к случаю и лишь 5% опрошенных считает, что эти объекты не будут использоваться после ЧМ-2018.

Опрос также показал, что почти половина респондентов (46%) полагают, что риск совершения террористических атак во время проведения ЧМ-2018 невелик. При этом подавляющее большинство (90%) опрошенных уверены, что Россия сможет принять необходимые меры безопасности, достаточные для защиты от террористов. О своих сомнениях на этот счет заявили лишь 5% опрошенных социологами ФОМ россиян.

Напомним, 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Отметим, опрос ФОМ был проведен 15 апреля среди 1500 граждан страны старше 18 лет, проживающих в 104 населенных пунктов 53 субъектов Российской Федерации.

https://www.cheltv.ru/rossiyane-rasskazali-o-svoem-otnoshenii-k-chm-2018/