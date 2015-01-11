Челябинский педуниверситет не прошел государственную проверку

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете прошла проверка, которая выявила 17 различных нарушений.

Вуз инспектировали эксперты Рособрнадзора. По сообщению пресс-службы ЮУрГГПУ, проверка шла по двум направлениям – надзор в сфере образования и контроль его качества.

«В части проверки качества образования выявлены несоответствия в ряде образовательных программ. Но все выявленные несоответствия федеральным государственным образовательным стандартам устранимы. Коллектив университета уже приступил к «работе над ошибками», - рассказали в вузе.

В числе выявленных несоответствий – подготовка по специальностям «лингвистика» на бакалавриате, «педагогическое образование» на магистратуре, «экономика и бухгалтерский учет», а также два направления в дошкольном образование.

На устранение недочетов вузу дали срок до 18 июня. В противном случае в Москве могут поставить вопрос о лишении университета государственной аттестации по нескольким направлениям.

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