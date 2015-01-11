Управление социальной защиты населения напоминает об увеличении прожиточного минимума

Управление социальной защиты населения доводит до сведения жителей округа, что 27 апреля 2018 года принято и вступило в силу постановление Губернатора Челябинской области № 92 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области в I квартале 2018 года».
В связи с этим при обращении за назначением денежных выплат начиная с 27.04.2018 г. следует учитывать прожиточный минимум в расчете на душу населения – 9 368 руб. для определения права на следующие выплаты:
- пособие на ребенка (ежемесячное);
- ежемесячную денежную выплату по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям;
- ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего и (или) последующих детей;
- областной материнский (семейный) капитал.
Информация предоставлена УСЗН Озёрского городского округа
Ключевые теги: прожиточный минимум, увеличение, УСЗН.
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