Управление социальной защиты населения напоминает об увеличении прожиточного минимума

Управление социальной защиты населения доводит до сведения жителей округа, что 27 апреля 2018 года принято и вступило в силу постановление Губернатора Челябинской области № 92 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области в I квартале 2018 года».

В связи с этим при обращении за назначением денежных выплат начиная с 27.04.2018 г. следует учитывать прожиточный минимум в расчете на душу населения – 9 368 руб. для определения права на следующие выплаты:

- пособие на ребенка (ежемесячное);

- ежемесячную денежную выплату по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям;

- ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего и (или) последующих детей;

- областной материнский (семейный) капитал.

Информация предоставлена УСЗН Озёрского городского округа