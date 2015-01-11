Скачать несколько мегабайт, чтобы защитить деревья. Авиалесоохрана разработала мобильное приложение “Берегите лес”.

Установить его можно бесплатно на устройства, работающие на платформах Android, iOS и WindowsPhone. В разделе “пожароопасная обстановка” на интерактивной карте отображаются все пожары и метеоданные. В разделе “полезная информация” подробно рассказано о видах пожаров и действиях, которые необходимо предпринимать в случае их возникновения. Также приложение позволяет сообщить о возгораниях и нелегальных свалках в лесополосе.

Четыреста администраторов оперативно реагируют на сигналы от пользователей. Также в круглосуточном режиме на территории всей страны работает “Прямая линия лесной охраны”: 8-800-100-94-00 (номер бесплатный).

В случае обнаружения лесного пожара можно обращаться и в региональную диспетчерскую службу по телефонам в Челябинске: 261-65-54, 261-65-55. Еще южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале “помоги-лесу74.рф”.

https://www.cheltv.ru/avialesoohrana-razrabotala-mobilnoe-prilozhenie-beregite-les/