Участники мотопробега «Победа без границ» посетят Курган и Челябинск

Участники международного мото-автопробега «Победа без границ» прибудут в Курган и Челябинск 15 и 16 мая, сообщают организаторы.

Пробег проходит по местам боевой славы времён Великой Отечественной войны. Участники преодолеют три маршрута. Южный стартовал 7 мая в Душанбе (Таджикистан), проходит по территории Казахстана, далее через Южный Урал, Волгоград, Грозный, Курск, Тулу и завершается в Москве 10 июня. По Северному направлению участники проедут от Екатеринбурга через Ярославль, Мурманск, Санкт-Петербург в Тверь. Западный маршрут проложен от Волоколамска через Ржев и Смоленск к Бресту (Беларусь).

«Участники мото- автопробега посетят места сражений и воинские захоронения, организуют вечера памяти и концерты на тематику военных лет в городах Казахстана, России и Беларуси. В Волоколамске будет дан большой праздничный концерт в День России, где казахстанские представители возложат цветы к памятнику 28 панфиловцев на месте битвы за Москву. 22 июня будет закончен автопробег в день начала Великой Отечественной Войны. Концерт Памяти всех погибших и выстоявших в этой войне пройдёт в Брестской крепости», - рассказали организаторы.

Напомним, ранее в Челябинске и Кургане побывала автоколонна «Вахта памяти».

http://www.chel.aif.ru/kyrgan/uchastniki_motoprobega_pobeda_bez_granic_posetyat_kurgan_i_chelyabinsk