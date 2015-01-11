Когда и насколько подорожает ОСАГО

Страховщикам расширят тарифный коридор ОСАГО, а также дадут возможность самим устанавливать значения коэффициентов, на которые тариф будет умножаться. Это первые шаги к так называемой либерализации автогражданки.

Министерство финансов и Центробанк сейчас разрабатывают "дорожную карту", по которой такая либерализация ОСАГО будет осуществляться. Эту карту страховщики ожидают со дня на день. В ней будут расписаны все этапы большого пути автогражданки. А то, что либерализация будет поэтапной, сомнений давно не вызывает. Для автомобилистов этот документ так же важен, как и для страховщиков: станет понятно, кому и на сколько дороже обойдется новый полис.

Что заложено в этой карте - пока можно только предполагать с той или иной долей уверенности. Сразу тарифы никто не отпустит в свободное плавание. Это может стать шоком для рынка в целом и автомобилистов в частности. Ведь страховщики утверждают, что тариф сильно недооценен. Но тарифный коридор может быть расширен. Так, например, сейчас базовый тариф страховщик устанавливает сам. Для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, в пределах от 3432 рублей до 4118 рублей. Разбег небольшой. И вот эту вилку могут увеличить.

Еще один важный момент - это коэффициенты. Сейчас у нас начисляются территориальный коэффициент, коэффициент по возрасту и стажу, по мощности автомобиля. Эти коэффициенты фиксированные, и их устанавливает Центробанк. Так вот предлагается отдать эти коэффициенты на откуп страховщикам. Чтобы они сами устанавливали, какие из них использовать и с каким значением.

При этом фиксированным останется коэффициент бонус-малус, то есть за безаварийную езду. А также коэффициент за нарушение Правил дорожного движения, если его введут.

Также на первом этапе будет установлен верхний предел страховой премии, чтобы успокоить аппетиты страховщиков. То есть та сумма, больше которой полис для автовладельца стоить ну никак не может.

Но к верхней планке добавится и нижняя. Она нужна, чтобы не дать возможность некоторым недобросовестным страховщикам за счет очень привлекательной цены собрать с как можно большего количества клиентов денег, а потом раствориться с ними. Такое уже бывало в "детском возрасте" автогражданки.

После первого этапа начнется второй. Тогда уже верхние лимиты отпадут вовсе. Но до этого этапа еще далеко. Изначально речь шла о реализации либерализации ОСАГО в 4 года.

Несложно предположить, что в результате полис автогражданки существенно подорожает. Впрочем, в Российском союзе автостраховщиков утверждают, что рост стоимости будет временным явлением. А потом цена даже упадет. И в качестве примера приводят опыт Германии.

Свободные тарифы ОСАГО на германском рынке установлены с 1 июля 1994 года. При этом либерализации там боялись так же, как у нас. Автовладельцы были уверены, что не сдерживаемые контрольно-надзорным органом тарифы начнут расти. Но на деле все произошло ровно наоборот. Так, к моменту либерализации в 1994 году средняя цена полиса ОСАГО в Германии составляла сумму, эквивалентную почти 300 евро. После отмены регулирования средняя цена резко пошла вниз, достигнув примерно 250 евро в 1999 году и чуть больше 200 евро в 2010-м. На свободном рынке цены достаточно изменчивы - в 2015-м средняя стоимость полиса составила 248 евро, но выше 260 евро после либерализации цена уже не поднималась.

После либерализации значительно выросла средняя сумма возмещения ущерба за вред жизни и здоровью пострадавшего в ДТП: с примерно 11 тысяч евро в 1994 году до 16 529 евро в 2015-м. При этом средняя сумма возмещения материального ущерба осталась практически неизменной и находится в районе 2400-2500 евро.

С другой стороны, освобождение тарифов и последовавшее за ним снижение средней премии отразились на бизнесе германских автостраховщиков: технический результат страховых компаний по ОСАГО после 1994 года стал резко падать, сократившись почти до минус 1,7 млрд евро к 1999 году. Но затем рынок адаптировался к изменениям регулирования, и уже в 2002 году технический результат страховых компаний по ОСАГО вышел в положительную зону. А по итогам 2003-го он составил 0,5 млрд евро, что стало максимальным техрезультатом по обязательному автострахованию, начиная с 1980 года.

- Либерализация ОСАГО в России назрела уже давно, это показывает международный опыт - так, Германия уже 24 года живет со свободными тарифами, - отметил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Отечественный рынок ОСАГО отличается от немецкого. Главные опасения в том, что либерализация вызовет резкий рост тарифов в регионах, где активны автоюристы и мошенники. Однако страховщики уже заметили положительный эффект от приоритета натурального возмещения в ОСАГО - сумма выплат по страховым случаям автогражданки в январе-марте 2018 года сократилась на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33,5 миллиарда рублей. Поэтому, как считают в РСА, рост тарифов в проблемных регионах не будет столь значительным.

Либерализация тарифов нужна не только страховщикам для балансировки убыточности ОСАГО, спровоцированной криминальными автоюристами. Свободные тарифы ОСАГО означают справедливое тарифообразование именно для потребителей. Сейчас в условиях жесткого регулирования тарифов государством все автовладельцы - и молодые, и опытные, и аккуратные, и лихачи - платят усредненную цену за страховку.

- При этом установить соразмерную риску цену в условиях тарифного регулирования страховщик не может. А это означает, что опытные и аккуратные водители вынуждены переплачивать за полис, компенсируя недоплату за риск со стороны молодых и аварийных водителей. Свободное тарифообразование позволит устанавливать цену для каждого водителя индивидуально. Скорее всего, большая часть водителей будет платить меньше - ведь скидкой за безаварийную езду пользуется 81 процент водителей, - сообщил Игорь Юргенс.

Впрочем, российские водители опасаются иного. А именно сговора страховщиков, когда те установят максимально возможные тарифы даже для тех, кто в аварии никогда не попадал. Ведь находят они способы ограничивать продажу полисов ОСАГО даже после всех мероприятий, которые должны были сделать автогражданку доступной.

https://rg.ru/2018/05/14/kogda-i-na-skolko-podorozhaet-osago.html