Движение на южноуральских трассах могут ограничить из-за жары

Росавтодор разработал проект приказа, в соответствии с которым в 2018 году будет вводиться временное ограничение движения большегрузов по федеральным автодорогам при неблагоприятных климатических условиях

Согласно документу, с 28 мая по 31 августа 2018 года при значениях дневной температуры воздуха свыше плюс 32 градусов, предлагается водить временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по автодорогам общего пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием. Ограничения будут действовать с 22.00 до 10.00. К тяжеловесному транспорту в данном случае относятся транспортные средства (с грузом или без груза), превышающие предельно допустимые значения осевых нагрузок, установленные Правилами от 15.04.2011 № 272.

В Челябинской области ограничения планируется ввести на участках трассы М-5 «Урал», Р-254 «Иртыш» и А-310 (Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном). Сейчас приказ Росавтодора направлен в Минюст России. В случае госрегистрации он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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