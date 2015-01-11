Посевная кампания на Южном Урале идет с опозданием

Посевная кампания на Южном Урале идёт с опозданием. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Челябинской области.

По данным на 14 мая, посеяно 161 тысяча гектаров яровых культур — это почти 10% от запланированного объема всего ярового сева. В правительстве региона уверены, что аграрии смогут наверстать сроки, установленные для посевной.

«В этом году, как и в прошлом, губернатором поставлена задача отдать максимальное количество средств по разным видам господдержки до посевной или в момент самой кампании. На сегодня передано и доведено до сельхозтоваропроизводителей более 1 млрд рублей. В этом году общая сумма господдержки, доведенная до аграриев, будет составлять больше, чем в прошлом году. Так, если в 2017-ом она составляла 1,3 млрд рублей, то в этом году порядка 1,5 млрд рублей получат аграрии в виде господдержки до 1 июня», — прокомментировал ситуацию Сергей Сушков.

Согласно сводкам, на 14 мая, всего посеяно 12,7 тысячи гектаров подсолнечника, 11 тысяч гектаров льна, 4 тысячи гектаров рапса. Всего посевы масличных размещены на площади 27,7 тысячи гектаров — это 22% от плана. Пшеницей засеяно 44 тысячи гектаров. Вместе с этим идет посев других зерновых и зернобобовых культур: ячменя, овса, кукурузы на зерно, гороха, люпина. Хозяйства и фермеры приступили к высадке картофеля и посеву овощей открытого грунта.

В правительстве отмечают, что как и в прошлые годы размер обрабатываемых сельскохозяйственных земель в регионе продолжает расти.

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