Уральский авиадебошир избежал лишения свободы

Обвиняемый в хулиганстве пассажир рейса "Екатеринбург – Пхукет" избежал лишения свободы.
В отношении мужчины было возбужденно уголовное дело за дебош на борту авиакомпании AZUR air 20 февраля.
Во время перелета пассажир был пьян, он нецензурно выражался, ругался и не реагировал на замечания.
Мужчина признал вину и подал ходатайство о прекращении уголовного дела. Учитывая небольшую тяжесть преступления и тот факт, что оно было совершено впервые, следователь возбудил это ходатайство перед судом. Инстанция удовлетворила прошение и назначила буйному пассажиру штраф в размере 50 000 рублей.
Стоит отметить, по статье "Хулиганство" мужчине грозило до 5 лет лишения свободы.
http://www.uralinform.ru/
Ключевые теги: Пьяный пассажир, самолёт, штраф.
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