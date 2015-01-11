Уральский авиадебошир избежал лишения свободы

Обвиняемый в хулиганстве пассажир рейса "Екатеринбург – Пхукет" избежал лишения свободы.

В отношении мужчины было возбужденно уголовное дело за дебош на борту авиакомпании AZUR air 20 февраля.

Во время перелета пассажир был пьян, он нецензурно выражался, ругался и не реагировал на замечания.

Мужчина признал вину и подал ходатайство о прекращении уголовного дела. Учитывая небольшую тяжесть преступления и тот факт, что оно было совершено впервые, следователь возбудил это ходатайство перед судом. Инстанция удовлетворила прошение и назначила буйному пассажиру штраф в размере 50 000 рублей.

Стоит отметить, по статье "Хулиганство" мужчине грозило до 5 лет лишения свободы.

http://www.uralinform.ru/