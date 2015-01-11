Сидящий в СИЗО экс-глава Миасса будет курировать Ильменский фестиваль

Такое решение было опубликовано на сайте регионального правительства, с отсылкой на недавно подписанное распоряжение ВРИО губернатора.

Обеспечить бесперебойную работу Ильменского фестиваля авторской песни поручили арестованному накануне Геннадию Васькову. Распоряжение неделей ранее подписал временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Евгений Редин, еще до задержания опального экс-мэра Миасса. Однако опубликовано оно было 15 мая, когда бывший чиновник уже находился в СИЗО.

Добавим, что «Ильменка» пройдет в этом году на горнолыжном курорте «Солнечная долина» с 15 по 17 июня. Обычно на фестиваль собираются тысячи зрителей и участников со всей страны. Ранее его проводили непосредственно в самом Ильменском заповеднрики, однако после событий 2014 года было принято решение о переносе. Тогда от поваленных ветром и грозой деревьев погибли несколько человек.

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