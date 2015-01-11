В Челябинской области зацветут «Сады Победы»

Челябинская область присоединяется ко всероссийской акции Союза садоводов и «Единой России» под названием «Сад Победы».

Начиная с 18 мая каждый южноуралец сможет посадить во дворе своего дома свой «Сад Победы». Свою готовность принять участие в акции выразили 9 муниципалитетов.

Акция будет проводится в различных форматах: на одной территории будут разбиты цветочные клумбы, на другой ограничатся посадкой кустов сирени.

«Мы определяем места высадки саженцев. Стараемся выбирать либо территории школ, либо детских садов, чтобы была возможность назначить ответственного за высаженные кустарники. Что ухаживали и поливали их. Также мы хотим, чтобы мини-сады появились во дворах домов и на городских улицах», - рассказал депутат Законодательного собрания Челябинской области, председатель челябинского регионального отделения "Союза садоводов России" Коснтантин Толкачев.

Садоводов призывают приносить лишние саженцы кустарников или цветов. Союз садоводов намерен обеспечить саженцами и семенами цветов всех, кто желает вырастить свой «Сад Победы».

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