СК выясняет, почему ребёнка-инвалида не пустили в самолёт в Кургане

Следователи СК РФ выясняют обстоятельства инцидента с участием подростка-инвалида, которого не пустили в самолёт в Кургане.

По предварительным данным, ребёнок вместе с отцом должен был улететь домой в Приморье после операции на ногах. Однако в посадке на рейс ребёнку и сопровождающему отказали потому, что мальчик «мог занять слишком много места».

«Для ребенка в данном случае нужно [приобретать] два места, а в билетах даже не было указано, что он инвалид-колясочник. Я попросил дать нам место повышенной комфортности, я готов был заплатить деньги, но мне отказали, нас не пустили на рейс. ФСС как-то неправильно оформили билеты, и мы просидели еще [3 дня] в Кургане, я снял комнату. Сегодня утром мы вылетели из Кургана в Москву, потом полетим во Владивосток», - цитирует отца мальчика издание.

Напомним, ранее в Кургане произошёл другой резонансный инцидент с участием ребёнка-инвалида: мальчика на коляске не пустили в игровую комнату.

http://www.chel.aif.ru/