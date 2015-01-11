Жару в плюс 28 градусов обещают в конце недели на Южном Урале

В Челябинской области наконец начинается настоящая жара. После неожиданного похолодания в среду регион «накрывают» высокие температуры.

Синоптики говорят, что в конце недели столбик термометра поднимется до плюс 28 градусов Цельсия. Это актуально для всех крупных городов области. До воскресенья же будет прохладно и дождливо. Только в Бредах и Кизильском температура дойдет лишь до 20 градусов.

В пятницу, 18 мая, в области ожидается ночная температура от плюс 3 до плюс 8 градусов, а дневная — от плюс 16 до плюс 21. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. В воскресенье, 19 мая, скорость ветра снизится, ожидаемая температура плюс 1, 6 градусов ночью и плюс 13,18 — днем. И в пятницу, и в субботу прогнозируется небольшой дождь, возможна гроза, рассказали в региональном гидрометцентре.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/pogoda-170518/