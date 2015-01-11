Более 40 южноуральских организаций перевели на неполное рабочее время около 3 тыс. сотрудников

На неполное рабочее время на 44 предприятиях в Челябинской области переведено почти 3 тыс. сотрудников.

Как следует из оперативной информации регионального Главного управления по труду и занятости населения на 16 мая, 1 070 из общего числа — это работники ООО «ЧТЗ-Уралтрак».

Также сообщается, что 10 организаций в мае-декабре текущего года в порядке массовых сокращений уволят 1 647 человек.

В общей сложности за указанный период работы могут лишиться 3 062 южноуральца.

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