Более 40 южноуральских организаций перевели на неполное рабочее время около 3 тыс. сотрудников

На неполное рабочее время на 44 предприятиях в Челябинской области переведено почти 3 тыс. сотрудников.
Как следует из оперативной информации регионального Главного управления по труду и занятости населения на 16 мая, 1 070 из общего числа — это работники ООО «ЧТЗ-Уралтрак».
Также сообщается, что 10 организаций в мае-декабре текущего года в порядке массовых сокращений уволят 1 647 человек.
В общей сложности за указанный период работы могут лишиться 3 062 южноуральца.
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Ключевые теги: Челябинская область, работа, увольнения, неполный рабочий день.
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