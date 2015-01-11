В Кыштыме прокуратура заставила школу купить учебники

В прокуратуру пожаловались родители ученика 4 класса, от которых администрация учебного заведения потребовала приобрести учебники и пособия за свой счет.
В прокуратуре напомнили, что согласно ст. 35 закона «Об образовании » государственные учреждения обязаны обеспечить учеников всеми учебниками, учебными пособиями, методическими материалами и другими необходимыми средствами, поскольку на это выделяются бюджетные средства.
Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием к руководству школы укомплектовать библиотечный фонд учебниками для четвероклассников, а также пособиями по окружающему миру и английскому языку.
https://www.cheltv.ru
Ключевые теги: Кыштым, прокуратура, учебники, школьники.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать