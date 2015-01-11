Более 120 южноуральцев заплатят штраф за костры

В связи с пожароопасным режимом в Челябинской области ведется надзор. Специалисты Главного управления лесами региона провели 16 проверок соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и 4 тысячи 754 рейда.

Всего же составлено 128 протоколов об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечено 115 физических лиц, 9 — должностных и 1 — юридическое. Сумма наложенных административных штрафов составляет 137 тысяч рублей.

Параллельно ведется работа и ГУ МЧС по Челябинской области. Специалисты реагируют на повреждения деревьев.

«По информации Главного управления лесами Челябинской области, в отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области для расследования передано семь дел по насаждениям, поврежденным до степени прекращения роста. Главным управлением лесами региона возбуждено 355 дел по насаждениям, поврежденным не до степени прекращения роста», — прокомментировали в Главном управлении лесами по Челябинской области.

Напомним, накануне Челябинск оказался во власти огненного кольца — крупный пожар тужили в Пластовском районе, также горели сады. На данный момент природные пожары не угрожают, однако ситуация остается тревожной — сильный ветер раздувает малейшие искры, что может привести к новым серьезным возгораниям. Добавим также, природные пожары в Челябинской области охватили больше 12-ти тысяч гектаров. Только в Санарском бору уничтожено шесть тысяч гектаров леса. По словам специалистов, большая часть возгораний происходит по вине человека.

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