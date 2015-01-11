В Челябинске развернут огромное одеяло с именами умерших от СПИДа

На Южном Урале началась череда мероприятий, посвященных жертвам вируса иммунодефицита человека.

В течение трех дней, с 18 по 20 мая, все желающие смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ. Анализ проводится быстро и анонимно на первом этаже ТРК «Куба» по Цвиллинга, 25 с 16:00 до 20:00.

«Некоторые боятся проходить тест на ВИЧ, не хотят знать результат. Но страхов быть не должно: чем раньше человек узнает о заболевании, тем раньше начнет наблюдаться у специалиста и ему будет назначено лечение, благодаря чему он будет жить долго и качественно», – объяснила начальник отдела профилактики заболеваний областного Минздрава Ольга Яворская.

Кроме этого, на площади Революции развернется интерактивная площадка «Территория здоровья». Здесь 20 мая пройдет акция «Знать. Помнить. Действовать». Кроме двух мобильных пунктов тестирования на ВИЧ и рекомендаций врача-инфекциониста участников ждут викторины и памятный концерт.

«Каждый желающий может поддержать акцию, сделав фото с табличками на фоне баннера, изготовить своими руками красный тюльпан – символ надежды и прикрепить красную ленточку – символ борьбы со СПИДом на дерево здоровья,- рассказали в пресс-службе Минздрава. - Благотворительный фонд «Источник надежды» представит квилт – огромное лоскутное одеяло с именами и возрастом умерших от СПИДа южноуральцев. Это знак того, что каждая жизнь драгоценна и проблема ВИЧ касается каждого».

Финалом мероприятия станет флэшмоб «Красная лента». Участники акции составят очертания ленты, почтут минутой молчания память людей, кого унесла болезнь, а затем одновременно запустят в небо белые шары, попросив здоровья для себя и своих близких.

http://www.chel.aif.ru/health/life/v_chelyabinske_razvernut_ogromnoe_odeyalo_s_imenami_umershih_ot_spida