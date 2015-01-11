Пожар был ликвидирован. Обращение к владельцам гаражей

Уважаемые жители Озерского городского округа!
Информируем вас о том, что силами пожарных специального управления ФПС №1 МЧС России полностью ликвидирован пожар, возникший 18 мая в районе гаражного массива возле АЗС "Бета". Обращаемся к владельцам гаражей с просьбой в ближайшее время проверить сохранность собственного имущества
Администрация Озерского городского округа
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