Пожар был ликвидирован. Обращение к владельцам гаражей

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Информируем вас о том, что силами пожарных специального управления ФПС №1 МЧС России полностью ликвидирован пожар, возникший 18 мая в районе гаражного массива возле АЗС "Бета". Обращаемся к владельцам гаражей с просьбой в ближайшее время проверить сохранность собственного имущества

Администрация Озерского городского округа