На пожаре в Озерске едва не погибли сорок собак

Сухой камыш на окраине города атомщиков вспыхнул около полудня пятницы, 18 мая. Сильный ветер понес огонь по бурьяну к гаражам. Заполыхал ГСК. Огонь уничтожил в гаражах несколько авто.
Пожар тушили более 60 огнеборцев. Озерск — форпост атомной энергетики. ЧС недопустимы.
Пламя потушили ночью. А в это время за гаражами разворачивалась еще одна спасательная операция. Там расположен приют для бездомных собак. К приюту рванули неравнодушные озерчане. В том числе, 24-летний Александр Иванченко.
Сорок приютских обитателей обезумели от запаха дыма, ведь животные инстинктивно боятся огня. Собак посмелее выводили на улицу на поводках. Особо впечатлительных выносили на руках. Они скулили и жались к людям.
Бродяжек переселили в запасные вольеры, далеко от места пожара. К счастью, приют от огня не пострадал, и собаки вернутся в привычное место.
— Но если бы огонь продвинулся чуть дальше, если бы люди не рванули спасать собак, животные точно бы сгорели, — говорит Саша.
https://www.chel.kp.ru/online/news/3119714/
Ключевые теги: Озёрск, пожар, приют для животных, спасение.
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