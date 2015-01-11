На пожаре в Озерске едва не погибли сорок собак

Сухой камыш на окраине города атомщиков вспыхнул около полудня пятницы, 18 мая. Сильный ветер понес огонь по бурьяну к гаражам. Заполыхал ГСК. Огонь уничтожил в гаражах несколько авто.

Пожар тушили более 60 огнеборцев. Озерск — форпост атомной энергетики. ЧС недопустимы.

Пламя потушили ночью. А в это время за гаражами разворачивалась еще одна спасательная операция. Там расположен приют для бездомных собак. К приюту рванули неравнодушные озерчане. В том числе, 24-летний Александр Иванченко.

Сорок приютских обитателей обезумели от запаха дыма, ведь животные инстинктивно боятся огня. Собак посмелее выводили на улицу на поводках. Особо впечатлительных выносили на руках. Они скулили и жались к людям.

Бродяжек переселили в запасные вольеры, далеко от места пожара. К счастью, приют от огня не пострадал, и собаки вернутся в привычное место.

— Но если бы огонь продвинулся чуть дальше, если бы люди не рванули спасать собак, животные точно бы сгорели, — говорит Саша.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3119714/