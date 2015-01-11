Озерск вновь стал площадкой для реализации образовательного проекта «Ты – предприниматель»

На прошлой неделе в Озерске прошли обучающие семинары и тренинги в рамках федерального проекта для молодёжи «Ты– предприниматель». В образовательном проекте приняли участие семьдесят молодых людей, пять авторов лучших проектов пройдут обучение в бизнес лагере на озере Тургояк.

Следует напомнить, что образовательный проект "Ты-предприниматель" – это федеральная программа, направленная на развитие бизнес-инициатив, позволяющая молодым людям найти правильный и самый эффективный путь от идеи до открытия собственного дела. За время реализации программы в России её участники (молодые люди от 15 до 30 лет) открыли порядка 16 тысяч новых предприятий в 53 регионах страны.

В этом году Озерский городской округ наряду с другими городами Челябинской области стал площадкой для реализации данного образовательного проекта. В течение пяти дней с 15 по 20 мая на базе ОТИ НИЯУ МИФИ для озерских начинающих предпринимателей проводились занятия по темам: "Генерация бизнес-идей", "Управление персоналом: хороший предприниматель самый глупый в своей команде", "Всё о маркетинге и SMM", "Эффективные продажи", "Бизнес планирование – наше всё". В образовательном процессе приняли участие более 70 человек, пять авторов самых интересных проектов пройдут обучение в бизнес лагере на озере Тургояк, где смогут качественно проработать свой бизнес-план.

Мероприятия прошли при поддержке администрации округа и ОТИ НИЯУ МИФИ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35939/