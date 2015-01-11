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Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

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Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

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Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

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| Происшествия

Неработающий рецидивист украл у соседей 70000 рублей

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 168 происшествий, возбуждено 22 уголовных дела, раскрыто 13.

15 мая отделением дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием телекоммуникационной сети интернет по ч. 1 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Следствием было установлено, что житель Озерска, 1991 года рождения, на сайте частных объявлений решил приобрести автомобильные фонари. Он связался с якобы продавцом, который сообщил, что после оплаты, товар будет направлен в его адрес транспортной компанией. После того, как потерпевший перевел денежные средства в сумме 10000 рублей, связь с мошенником прекратилась, автомобильные фонари так и не были доставлены.

В этот же день в полицию поступило заявление от жителя поселка Новогорный по факту мошенничества. Мужчина, 1977 года рождения, 10 апреля в интернет-магазине «velcom-avto.ru» заказал автомобильные шины, на следующий день оплатил их стоимость в сумме 21930 рублей, однако шины так и не были доставлены. Потерпевший пытался связаться с администрацией магазина, однако связь с ними отсутствовала, вскоре и сайт стал недоступен. По факту мошенничества следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

16 мая в полицию обратился пожилой мужчина с заявлением по факту мошенничества. В ночное время ему на городской телефон позвонил неизвестный молодой человек, который представился его сыном и что он находится в полиции, после чего передал трубку якобы следователю, который, сообщил, что его сын при задержании сотрудниками полиции оказал сопротивление и разбил в отделении стекло, в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Мужчине было предложено компенсировать причиненный его сыном ущерб и оплатить штраф. Пенсионер согласился, и, под диктовку афериста, с помощью банкомата перевел 22000 рублей на указанный мошенниками номер, после чего ему было сказано, что его сына и копию квитанции об оплате штрафа вскоре привезут к нему домой. Прождав некоторое время, потерпевший решил дозвониться до своего сына, от которого узнал, что с ним все в порядке, никто его не задерживал, он в это время спал дома. Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Мошенничество). В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

Еще одно заявление по факту мошенничества в этот же день поступило в полицию Озерска. Мужчина в первых числах мая на сайте «Авито» по частному объявлению решил приобрести компьютер «Mini Apple». Потерпевший связался с якобы продавцом, и, переведя ему за компьютер деньги в сумме 15000 рублей, стал ожидать доставку. После того, как товар так и не был доставлен, а липовый продавец для связи стал недоступен, житель Озерска понял, что стал жертвой обмана. В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

16 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу велосипеда стоимостью 11000 рублей, стоявшего у дома № 1 по ул. Чапаева, которая была совершена в августе прошлого года. Оперативники по подозрению в совершении данной кражи задержали жителя Озерска, 1987 года рождения. Расследование уголовного дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации возобновлено отделением дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области.

18 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении 5 мая кражи 70000 рублей из квартиры, расположенной по ул. Октябрьская 30. Им оказался неработающий ранее судимый сосед потерпевшего, 1990 года рождения. Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража).

В этот же день сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в совершении в начале мая кражи из киоска женских полупальто и плаща на рынке МУП «Торговый ряд» нигде не работающего ранее судимого жителя Озерска, 1973 года рождения. Ущерб от кражи составил 3500 рублей. По данному факту отделением дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 4 человека. На семейные конфликты полиция выезжала 16 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 11 выездов.

Было составлено 188 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 27 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 15 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 20 протоколов.

Инспекторами ДПС пресечено 126 нарушений Правил дорожного движения.

Осуществлено 5 выездов кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск

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