Сезон клещей не застал врасплох, меры приняты

В Озерском городском округе проведена акарицидная обработка общественных территорий, чтобы предупредить заболеваемость вирусными инфекциями и сделать нахождение жителей в зеленых городских массивах безопасным и приятным.

По данным Регионального управления №1 ФМБА РФ, в Озерском городском округе с начала эпидсезона от укусов клещей пострадало всего 70 человек, из них - 7 детей, что в 1,6 раза меньше аналогичного периода 2017 года (на 17.05.2017 г. пострадало 114 человек, из них - 16 детей). Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

Согласно установленным правилам, акарицидная обработка начинается сразу после субботников, а также при отсутствии осадков (в течение 3 дней до и после выполнения работ). Этой весной кампания стартовала, как только позволили погодные условия, и на сегодняшний день практически все места массового пребывания людей очищены от вредоносных насекомых.

Полностью охвачен детский парк (7 га), в парке культуры и отдыха дезинсекции подвергнуты 15 га: освещенные аллеи и основные пешеходные тропы, пляж «Колибри» и примыкающий к нему участок леса, лодочная станция, парк «Экстрим». Эти места отдыха будут обеззаражены дважды за сезон.

Профилактические меры приняты и во всех образовательных организациях округа (детских садах, школах, лицеях, учреждениях дополнительного образования), в загородных оздоровительных лагерях с клещами борются особенно активно и успевают дважды за весну обработать территории перед открытием смен.

Управление капитального строительства и благоустройства курирует скверы (11 объектов), береговые полосы трех озер - Иртяш, Б.Нанога, Улагач и городского пруда, 4 кладбища, незакрепленные общественные пространства между многоквартирными жилыми домами (23 земельных участка) и обычно планирует основную часть работ, связанных с дезинсекцией, на апрель-май. Общая площадь территории, на которой должны быть осуществлены санитарные мероприятия в 2018 году, составляет 80,77 га. И результаты уже есть: полностью обработаны от клещей кладбища в Озерске и Метлино, готовность остальных территорий тоже высока и о ней можно будет говорить 31 мая.

Следует отметить, что отдельное внимание уделяется поселку Метлино, где акарицидная обработка направлена не только на клещей, но и на кивсяков (против этих насекомыми мероприятия будут проведены два раза за лето).

Безопасность дворов - забота самих жителей: если в договоре с управляющей компанией прописана обязанность по обработке территории, прилегающей к МКД, то необходимо обращаться к ее руководству. Или действия придется предпринимать самостоятельно.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35945/