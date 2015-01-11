Программу по семейному жилью на Южном Урале выполнили лишь на 14%

На заседании комитета по строительной политике и ЖКХ Законодательного Собрания Челябинской области подвели итоги программы «Жильё для российской семьи» — её удалось выполнить лишь на 14%.

Программа закончилась в декабре прошлого года, и результаты её оказались незначительными и в других регионах — средний результат по России едва превысил 10%.

По мнению заместителя начальника управления жилищной политики регионального минстроя Ларисы Шелюгиной, столь скромные результаты объясняются несовершенством законодательства, что сделало участие в программе маловыгодным для многих застройщиков. В итоге на Южном Урале из всех участников остались лишь 3 строительные компании.

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