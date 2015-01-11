Андрей Юферев: «Мы готовы выполнять поставленные задачи»

В 2018 году исполняется 70 лет озерскому подразделению специальной пожарной охраны федеральной противопожарной службы. В преддверии юбилея о служебных задачах и буднях подразделения, об ответственности, которую несут озерские огнеборцы, о славной истории и традициях противопожарной службы рассказал начальник управления полковник внутренней службы Андрей Юферев.

– Андрей Владимирович, мы все знаем славное прошлое и особую значимость подразделения, которым вы руководите. Скажите, каково это – ощущать такую ответственность, занимая эту должность?

– Ответственность, действительно огромная. Как-никак, «ПО «Маяк», это первый промышленный объект отечественной атомной отрасли. В районе выезда наших подразделений, на ряду с городом Озёрском, расположены сельские населённые пункты, и такие объекты, как Аргаяшская ТЭЦ, а также территории Восточно-Уральский радиоактивного следа.

Озерский пожарно-спасательный гарнизон активно развивается. В 2015 году открыта новая специальная пожарно-спасательная часть № 7 по охране посёлка Новогорный и Аргаяшской ТЭЦ. Таким образом, в настоящее время в составе подразделения семь специальных пожарно-спасательных частей.

И прошлое нашего управления, действительно, славное. Все мы помним аварию на «ПО «Маяк» в 1957 году, когда пожарные первыми прибыли

к месту взрыва и приступили к ликвидации аварии, не считаясь со своим здоровьем, а порой и жизнью. За 70 лет существования управления на его счету сотни спасенных жизней, спасенных материальных ценностей на миллиарды рублей, тысячи предотвращенных пожаров и аварий.

На сегодняшний момент мы полностью готовы выполнять поставленные задачи, подразделение оснащено по последнему слову техники – это новейшие пожарные автомобили, беспилотные летательные аппараты, мотовездеходы, снегоходы, и многое другое.

– Обеспечение пожарной безопасности производства и города невозможна без взаимодействия с их руководством и соответствующими службами.

– Абсолютно верно. Администрация Озёрского городского округа и дирекция ФГУП «ПО «Маяк» солидарны с нами в том, что любой пожар легче предотвратить, чем потушить. Все эти годы и по сей день профилактика и надзорная деятельность – приоритетные направления пожарной охраны Озёрска. Благодаря сотрудничеству с «ПО «Маяк» и городским округом, общим трёхсторонним решениям, удаётся успешно решать задачи по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов и производственных объектов. Также налажены тесные связи по участию в торжественных, культурно-массовых, спортивных и других совместных мероприятиях. Всё это давно стало доброй традицией, и мы будем стараться её развивать.

– Да, это, действительно, традиционно. И здесь, наверняка играют большую роль те, кто закладывали эти традиции, кто стоял у истоков создания управления, кто развивал его?

– Как я уже говорил, в составе нашего управления семь пожарных частей. Но я всегда говорю, что есть и восьмая часть – это наши ветераны. Такие, как Гусев Михаил Иванович, ветеран Великой Отечественной войны и пожарной охраны, которому в этом году исполняется 100 лет!

Праздничные даты и дни рождения ветеранов никогда не остаются без внимания коллектива. Заслуженные ветераны-огнеборцы всегда являются почётными гостями на праздничных концертах и мероприятиях. На этих встречах мы беседуем за чашкой чая, разговариваем, слушаем воспоминания о годах службы. Постоянно проводятся вечера отдыха, масштабные массовые мероприятия. Налажено взаимодействие с Советом ветеранов округа и Советом ветеранов Главного управления МЧС России по Челябинской области. Организуются поздравления ветеранов с памятными и праздничными датами, посещение на дому тех, кто болен и одинок. Пенсионерам оказывают помощь в решении социально-бытовых вопросов, в оформлении документов. Совет ветеранов активно принимает участие в общегородских мероприятиях. Мы гордимся, что в 2015 году Совет ветеранов управления занял 1 место

в конкурсе на самую лучшую ветеранскую организацию Озерского городского округа. Ну, а нам, действующим сотрудникам, надо хранить и развивать наследие, которое нам оставили старшие поколения пожарных.

– Очевидно, что служба в пожарной охране, тем более в специальной пожарной охране, предполагает определённые требования к сотрудникам. Ваше мнение об этом?

– Конечно, сотрудник специальной пожарной охраны должен обладать особыми умениями, личностными и профессиональными качествами.

Что касается навыков, присущих всем пожарным без исключения, здесь, на мой, взгляд наиболее важна моральная и физическая подготовка. Поэтому, спорт занимает отдельное место в жизни управления. И в первую очередь – пожарно-прикладной. Сборная управления не раз занимала первые места

на Всероссийских соревнованиях, неоднократные бронзовые и серебряные призеры международных соревнований. Блистает на спортивной арене

и юношеская сборная. Её яркие представители – Максим Хужин, бронзовый призер Чемпионата России и участник мирового чемпионата, а также Виолетта Киселева - Чемпионка России и серебряный призёр Чемпионата Мира. Развиваются и другие виды спорта. Наши сотрудники принимают участие

в ежегодной областной спартакиаде среди подразделений Государственной противопожарной службы, систематически занимая призовые места. Среди подразделений управления проводятся соревнования по многим видам спорта. Футбольная, волейбольная и хоккейная команды «Сигнал» - призеры многочисленных соревнований городского и областного уровня.

– Полностью согласен с тем, что всё это необходимо для сотрудников управления. Ведь на них, без преувеличения, смотрит подрастающее поколение, и мы уверены, что многие из них, будущие огнеборцы.

– Еще одним приоритетным направлением всегда была работа среди школьников, воспитанников детских садов, летних лагерей, а также работа с отрядами дружин юных пожарных. Применяются различные формы пропаганды – конкурсы и выставки детского творчества, экскурсии, обучение, соревнования и игры, театрализованные представления. В данном направлении большую помощь оказывает областной Совет ВДПО (рук. Шуляков С.Ю.). Не остается

без внимания и озёрский детский дом, дом-интернат и клуб для детей с ограниченными возможностями. В 2013 году были образованы кадетские классы на базе школы № 22. За короткое время это начинание оправдало себя, и зарекомендовало, как очень перспективное. Пожарные проводят целый комплекс работ в рамках дополнительного образования и кружковой деятельности, а также по проведению торжественных, спортивных и культурно-массовых мероприятий кадетских классов. В данной момент Андрей Амурский, будучи пенсионером пожарной охраны, руководит школой № 22 и возглавляет областное движение «Юный пожарный», а в школе с кадетскими классами работает еще целый ряд пенсионеров нашего управления.

– Андрей Владимирович, что бы вы могли пожелать вашим коллегам и ветеранам службы?

– Я благодарю наших ветеранов за оставленное сегодняшнему поколению славное наследие и действующий личный состав гарнизона, который достойно выполняет возложенные на него задачи. Обращаюсь ко всем с пожеланиями крепкого здоровья, новых вершин, успехов во всех начинаниях, а вашим семьям процветания и благополучия!

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35962/