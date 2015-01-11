В России создадут электронную базу новых автомобилей

В России введут электронный формат одобрения типа транспортного средства (ОТТС), что позволит снизить административные барьеры для производителей и исключить коррупционные факторы.

По данным издания, ОТТС — это документ автомобиля, который оформляется на заводе и содержит всю техническую информацию о машине. Кроме того, одобрение типа свидетельствует о том, что она прошла все требуемые национальным законодательством испытания на безопасность конструкции. В Росстандарте, который отвечает за выдачу ОТТС сообщают, что перевод документа в электронный формат не должен отставать от создания базы электронных паспортов автомобиля (е-ПТС обязателен для всех новых автомобилей с 1 июля этого года).

По словам замруководителя Росстандарта Алексея Кулешова, первоначально, если следовать логике, должен был появиться электронный ОТТС, а только затем ПТС, поскольку последний основную информацию берет из одобрения типа. «И мы уже около трех лет боремся за введение е-ОТТС. Сейчас уже все решения согласованы, и мы на национальном уровне будем вводить систему электронных ОТТС: в добровольном формате мы хотим пилотно ввести уже с 1 сентября 2018 года, а с 1 января 2019 года — должны перейти все автопроизводители», - сказал он.

Оцифрованные данные об автомобиле помогут и потребителям получать точную информацию о машине, в том числе техническую. Это весьма важно, к примеру, при проведении сервисных работ или улучшении характеристик машины (тюнинге). Сейчас довольно часто на рынке одна и та же модель автомобиля может быть как импортированной, так и произведенной внутри страны. Из-за этого возникают проблемы при проведении сервисных работ, например при установке различных деталей.

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