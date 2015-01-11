Челябинские врачи спасли роженицу из Озёрска с тромбом

В Челябинске медикам удалось совершить двойное чудо. В операционной сосудистого отделения, в окружении множества врачей, они провели уникальную процедуру: во время родов спасли мать младенца, убрав из её вены тромб.

Сына она назвала Григорием заочно – пока видела его только на фотографиях. Младенец сейчас – в перинальном центре, куда его увезли, пока мама отходила от наркоза. Елена вспоминает, операцию пришлось делать экстренно: заболела и отекла нога – до такой степени, что ходить стало невозможно.

Диагноз – тромбофлебит, то есть в одной из вен образовался тромб. Но просто убрать опасный сгусток крови из организма беременной женщины оказалось невозможно – подобраться к сосуду мешал ребенок, вот-вот готовый появиться на свет. Рожать в такой ситуации – тоже рискованно.

“При родах может этот тромб оторваться и попасть в легочную артерию – это очень плохо было бы”, – комментирует заведующий отделением сосудистой хирургии ЧОКБ Владимир Владимирский.

“Конечно, испугалась, и не только я, и врачи были все встревожены, после операции уже в реанимации они мне сказали, что мы, если честно, переживали очень”, – вспоминает Елена Дулина.

– Мы рады, что все хорошо, что с вашим ребенком все хорошо.

На обход в палату к Елене приходят два врача – хирург и акушер. Операцию пару дней назад им пришлось проводить совместно. Под окнами дежурил реанимобиль с кювезом для новорожденного. Из соседнего здания перинатального центра прибыла целая бригада. “Нас было 4 человека – это акушерка, детский врач-неонатолог, который может оказать реанимационную помощь, и два хирурга”, – рассказывает Алексей Шерстобитов, заведующий родовым отделением областного перинатального центра.

Сначала акушеры помогли родиться младенцу, затем к этому же столу подошли сосудистые хирурги – специальными скобками зафиксировали тромб на вене.

Сейчас Елена уже вполне пришла в себя и готова впервые встретиться со своим малышом.

https://www.cheltv.ru/chelyabinskie-vrachi-spasli-rozhenitsu-s-trombom/