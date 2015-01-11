Турецкая фирма с нижегородской пропиской построит челябинский аэропорт

Тендер на строительство терминала внутренних воздушных линий челябинского аэропорта выиграла турецкая компания Limak-Marashstroy (ООО «ЛМС»). Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано в Нижнем Новгороде. В марте этого года турецкая фирма выиграла тендер на строительство терминала внутренних авиалиний хабаровского аэропорта Новый.

В списке построенных компанией аэропортов — новый аэропорт Стамбула в провинции Арнавуткёй, аэропорт Стамбул имени Сабихи Гёкчен, Лионский аэропорт имени Сент-Экзюпери, приштинский аэропорт Слатина, аэропорт Платов в Ростове-на-Дону.

— К началу лета приступим к строительно-монтажным работам аэровокзала, — сообщал ранее директор АО «Челябинское авиапредприятие» Юрий Коньков.

Терминал вылета внутренних авиалиний должен быть готов к 2020 году, когда планируется проведение саммитов ШОС и БРИКС. К этом времени планируется завершить первый этап реконструкции аэродрома.

— Это будет совершенно новое здание, которое будет располагаться рядом с действующим аэровокзалом. По площади он будет более чем на 50% превышать весь комплекс сооружений, которым мы оперируем сегодня, — рассказали в авиапредприятии.

Проектом также предусмотрено строительство станции и путей высокоскоростной магистрали Челябинск-Екатеринбург.

Реконструкция челябинского аэропорта полностью завершится в 2035 году. Международный терминал будет построен к 2022 году. Старые здания обещают демонтировать.

https://chelyabinsk.74.ru/text/transport/434801421340673.html